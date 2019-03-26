'JET Sosyete'nin Yeni Bölümüne Can Bonomo Konuk Oluyor!

Bonomo'nun kendisi olarak yer aldığı bölümde sevilen müzisyenin, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu ile sahneleri ekran başındakileri kahkahalara boğacak.

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 'Jet Sosyete'nin yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni single'ı 'Bardak Taşıyor'u yayınlayan sevilen müzisyen Can Bonomo, 'Jet Sosyete' sakinleriyle buluşmaya geliyor.

Hikaye gereği prova yapmak için Jet Sosyete sitesinde bir evin bodrum katını kiralayan Bonomo ve ekip arkadaşlarının yolu beklemedikleri bir anda Safiye (Derya Karadaş) ve Yaşar'la (Çağlar Çorumlu) kesişecek. Ünlü müzisyenin kendisini canlandıracağı bölümde Şennur'la (Hasibe Eren) ve Zahide'yle (Ayşenil Şamlıoğlu) karşılaştığı anlar, her şeyi sarpa sararken ekran başındakileri de kahkahalara boğacak. Müzisyen, 'Bardak Taşıyor'u da Chia'da verdiği konserde seslendirecek.

Bonomo, çekimler için 'Jet Sosyete' setinde bulunduğu üç gün boyunca Gülse Birsel de dahil karşılıklı sahnelerinin olduğu tüm oyuncularla keyifli ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Bültenler