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Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, Puhu TV'deki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 11'inci bölümüyle devam ediyor. Başarılı oyuncu Ata Demirer ise dizinin yılbaşı özel bölümüne konuk oldu.

25.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:27

Yayın hayatına Puhu TV'de devam eden Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin özel bölümünde başarılı oyuncu Ata Demirer konuk oyuncu olarak yer alacak.

AVRUPA YAKASI SÜRPRİZİ YAPACAKLAR

Demirer, ' Yakası' dizisinin unutulmaz karakteri Volkan Sütçüoğlu karakteriyle bölümde yer alırken, Gülse Birsel de 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Aslı karakteriyle seyirciye sürpriz yapacak. 'Jet Sosyete' yılbaşı özel bölümünün ardından kısa bir mola verecek ve 2020'de yepyeni bölümleriyle hayranlarının karşısında olmaya devam edecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Jet Sosyete'de bu hafta, Volkan Sütçüoğlu ev almak için geldiği sitede eski kankası Gizem'le karşılaşır. Gizem ve Volkan eski günlerden ve yaptıkları alemlerden bahseder, durumdan rahatsız olan Cengiz ve Safiye ikisinin arasını bozmaya çalışır. Diğer yanda Tony ve Şennur, Gizem'in birikmiş millerini kullanarak yılbaşını Avrupa'da geçirmek üzere yola çıkar fakat aşırı kar yağışı nedeniyle tatil Tony'nin planladığı gibi geçmez. İlayda ise en güzel yılbaşı partisi teklifini beklerken, yılbaşını evde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Ata Demirer, Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne konuk oyuncu oldu

Çağlar Çorumlu, Gülse Birsel, Ata Demirer, Avrupa, Magazin

Kaynak: Bültenler


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