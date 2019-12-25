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Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman

Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu Jet Sosyete Yılbaşı Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:47
Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu'nun konuk olduğu Jet Sosyete Özel, 27 Aralık Cuma 20.00'den itibaren sadece puhutv'de!
Jet Sosyete'yi puhutv'den takip edin, tüm fragman, tanıtım ve bölümleri ilk siz izleyin › https://puhutv.com/jet-sosyete-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=jet_sosyete&utm_content=detay
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Jet Sosyete Yılbaşı Özel Bölümü Fragman

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Kaynak: DailyMotion.com


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