03.07.2019 11:24
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Jetskiden düşen gençlerin kurtarılma anı kamerada

Jetskiden düşen gençlerin kurtarılma anı kameradaBURSA - İznik gölünde iki arkadaşın jetski serüveni az kalsın facia ile noktalanıyordu.

Jetskiden düşen gençlerin kurtarılma anı kamerada
BURSA - İznik gölünde iki arkadaşın jetski serüveni az kalsın facia ile noktalanıyordu. Suya düşen gençlerin kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi.
Olay geçen hafta perşembe günü meydana geldi. E.A. ve F.A. adlı iki arkadaş İznik gölünde jetski ile gezintiye çıktı. Kıyıdan jetski ile metrelerce uzağa açılan iki arkadaş, aşırı dalga sebebiyle aracın hakimiyetini kaybedip devrildi. Gençlerin yardım çağrısını balıkçı limanındaki kafede oturan ziyaretçiler fark etti. Hemen limanda bulunan Jandarma Bot Komutanlığına ve balıkçılara haber verdiler. Suyun üstünde kalma mücadelesi veren E.A. ve F.A'nın imdadına jandarma ve balıkçılar yetişti. Kazazede gençler, atılan can sinirlerine tutunarak kayığa çekilip kurtarıldı. Kurtarılma anı limanda bulunan bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Jetskiden düşen gençlerin kurtarılma anı kamerada
Kaynak: İHA
Jandarma, İznik, 3. Sayfa

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