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Jexi Filmi

Jexi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jexi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:58 Jexi Filmi
Zeki ve eğlenceli bir adam olan Phil’in büyük bir bağımlılık sorunu vardır. Genç adamın sabah yatağından kalktığı andan akşam başını yastığa koyduğu zamana kadar her anı telefonuna bağlı olarak geçmektedir. Aldığı yeni telefonda bulunan Jexi adındaki dijital asistan, başlarda Phil’in hayatıı kolaylaştırsa da zamanla durum değişir. Genç adam, iş yerinde terfi etmesini kolaylaştıran, hayalindeki kızı bulmasına yardımcı olan bu dijital asistandan oldukça memnundur. Ancak Phil’in hayatının daha iyi bir hal almasına yardımcı olan dijital asistan Jexi, Phil kendisine bağımlı hale geldiğinde yardımsever tavrından eser kalmaz ve adeta bir düşmana dönüşür


Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore
Senaryo: Jon Lucas, Scott Moore
Oyuncular: Adam DeVine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Peña, Wanda Sykes, Kid Cudi , Justin Hartley, Gavin Root, Blake Grunder, Richard Harder, Ray Reinhardt, Diana Jackson, Aaron Wilton, Kenny Lorenzetti, A.J. Kirsch, Cj Stuart
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Jexi
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.02.2020

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Scott Moore, Jon Lucas, Sabah, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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