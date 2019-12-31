Jexi Filmi

Zeki ve eğlenceli bir adam olan Phil’in büyük bir bağımlılık sorunu vardır. Genç adamın sabah yatağından kalktığı andan akşam başını yastığa koyduğu zamana kadar her anı telefonuna bağlı olarak geçmektedir. Aldığı yeni telefonda bulunan Jexi adındaki dijital asistan, başlarda Phil’in hayatıı kolaylaştırsa da zamanla durum değişir. Genç adam, iş yerinde terfi etmesini kolaylaştıran, hayalindeki kızı bulmasına yardımcı olan bu dijital asistandan oldukça memnundur. Ancak Phil’in hayatının daha iyi bir hal almasına yardımcı olan dijital asistan Jexi, Phil kendisine bağımlı hale geldiğinde yardımsever tavrından eser kalmaz ve adeta bir düşmana dönüşürYönetmen:
Jon Lucas, Scott MooreSenaryo:
Jon Lucas, Scott MooreOyuncular:
Adam DeVine, Alexandra Shipp, Ron Funches, Charlyne Yi, Michael Peña, Wanda Sykes, Kid Cudi , Justin Hartley, Gavin Root, Blake Grunder, Richard Harder, Ray Reinhardt, Diana Jackson, Aaron Wilton, Kenny Lorenzetti, A.J. Kirsch, Cj StuartFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
JexiYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
84 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
28.02.2020 Jexi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.