JGM'den uzman erbaş alımı için ek sınav duyurusu! Jandarma Genel Komutanlığı son dakika!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan sözleşmeli uzman erbaş alımı ek sınav duyurusu sevinçle karşılandı. Duyuruya göre 19 Mart - 4 Nisan arasından yapılan başvurular sonrasında 40 bin adayın 6-31 Mayıs tarihlerinde sınava girdiği belirtiliyor. Fakat JGM uzman erbaş ihtiyacı doğması nedeniyle hiç çağrılmayan adayların yapılacak ek sınava çağrılacağı açıklandı. İşte Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı duyurusu...

2019-1 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ EK SINAV DUYURUSU

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve sınavlara çağrılan 40.000 adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesidoğrultusunda belirlenecek sınavtakvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisadresinde yayımlanacaktır.

Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisadresinden takip etmeleri gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELERDİ?

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.