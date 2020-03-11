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Jhon Marchán'ın Sporting Cristal'de İlk Günü

Sporting Cristal'in Portuguesa FC'den transferi Jhon Marchán yeni takımı ile ilk gününü geçirdi. Venezuela'lı ortasaha oyuncusu Jhon Marchán'ın yeni kulübündeki ilk görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:00
Sporting Cristal'in Portuguesa FC'den transferi Jhon Marchán yeni takımı ile ilk gününü geçirdi. Venezuela 'lı ortasaha oyuncusu Jhon Marchán'ın yeni kulübündeki ilk görüntülerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Jhon Marchán'ın Sporting Cristal'de İlk Günü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Venezuela, Spor

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