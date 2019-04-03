Jandarma
havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla faaliyete başlayan Jandarma Havacılık Tırı (JHV-Store tırı), Manisa
'da tanıtıldı. Turgutlu
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanında parkeden tırda Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.
Görevli jandarma personeli alışveriş yapan vatandaşlara jandarma hakkında bilgiler verdi..
Bugün de faaliyetini sürdürecek tır, 6 ve 7 Nisan
tarihlerinde İzmir
Forum Bornova
'da vatandaşlara satış yapacak.
Satışlardan elde edilen gelirler şehit ailelerine destek olmak amacıyla Jandarma Asayiş Vakfına aktarılacağı belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA