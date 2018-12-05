Jhv-Store Tırının İlk Durağı Ankara

Jandarma
havacılığının tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Jandarma Havacılık Tırı'nın (JHV-Store) ilk durağı Ankara
oldu.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Havacılık Başkanlığınca lisanslı ürünlerin satışının gerçekleştirildiği tırda çalışan personel, AnkaMall alışveriş merkezi önünde tanıtım ve satış yaptı.
Ayrıca jandarmaya personel alımı ile pilot olmak isteyenlere de kapsamlı bilgiler verildi.
7 Aralık
'a kadar faaliyetini sürdürecek tır, daha sonra Eskişehir
, Kütahya
, Afyon
, Isparta
ve Antalya
'ya gidecek.
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:07