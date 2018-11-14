Jıca Türkiye Ofisi Başkanı Yasui Hatay'da

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:49

Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasui, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yasui, beraberindeki heyetle Vali Ata'yı ziyaret ederek, görüştü.Ata, üç semavi dinin temsilcileri ile farklı kültürlerin karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı Hatay'da misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bilgiler verdi.JICA Türkiye Ofisi Başkanı Yasui de Hatay gibi muhteşem zenginliklere sahip bir ilde gördükleri misafirperverlikten çok etkilendiklerini dile getirerek, kabulünden dolayı Ata'ya teşekkür etti.