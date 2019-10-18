Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum

İzmir'de, diz ağrısı çeken uyuşturucu bağımlısı hastasının, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle jiletle boğazından yaraladığı 26 yaşındaki Asistan Dr. Kadir Songür, taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı talihsiz olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen Bayram K., 26 yaşındaki Asistan Dr. Kadir Songür'e, aşırı dozda kullanıldığında uyuşturucu etkisi bulunan bir ağrı kesici ilaç yazmasını istedi. Songür, hastasının yazılmasını istediği ilacı uygun görmeyip, başka bir ilaç yazdı. Bunun üzerine Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, bu hastaneden bir doktoru indireceğim" diyerek, hastaneden ayrıldı. Önceki gün yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından yaralanan Kadir Songür'e, hastanenin travma bölümünde meslektaşları tarafından müdahale edildi. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda bir kadının çantasını almaya çalışırken yunus ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Asistan Dr. Kadir Songür, ise, bugün taburcu edildi. Annesi, babası, eşi, amcası ve dayısı da sağlık çalışanı olan Songür, yaşadığı bu olayın ardından, "Korkularım var, gece sık sık uyanıyorum ve sürekli biri saldıracakmış gibi hissediyorum. Sürekli bu olayı hatırlıyorum. Bir dinlenme döneminin ardından mesleğime ve hastalarımı tedavi etmeye devam edeceğim. Sadece gereken cezaların en ağır şekilde verilmesini talep ediyorum" dedi.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

Yaşadığı olayın ardından evinde olaya ilişkin konuşan Asistan Dr. Kadir Songür, olay gününü şöyle anlattı:

"Milletimizin toplumsal bütünlük ve beraberliği yeniden sağlayacağı bu dönemde böyle bir olayın olması bütün toplumu üzdü. Geçen hafta Çarşamba günü polikinlik muayenesine gelen şahıs diz ağrıları olduğunu belirtti. Hastanemize 3 hafta kadar önce başvurup muayene olmuştu ve o dönem kullandığı ağrı kesicilerle ağrısının dindiğini ancak yeniden başladığını söyledi. Ben de dizinin filmini çekmek ve muayene etmek gerektiğini söyledim. Şahıs da öyle bir şey istemediğini sadece ağrı kesiciye ihtiyacı olduğunu söyledi. Fizik tedavi hekimi olarak önerdiğimiz diz kasları egzersizlerinden bahsettim. 'Ben zaten bütün gün yürüyorum. Benim ağrılarımı dindirecek ve beni bir daha buraya getirmeyecek bir ağrı kesici yaz' dedi. Ben de bu talep üzerine uygun gördüğüm ağrı kesiciyi yazdım. Daha sonra hasta bu ağrı kesicilerle ağrıları geçmezse gelip hastaneden bir doktoru 'indireceğini' söyledi ve polikinlikten ayrıldı."

Aynı şahsın iki gün önce 14.30 sıralarında yeniden odasına geldiğini söyleyen Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki hasta odadan çıkarken içeri girdi. Kafamı çevirdiğimde gördüğüm görüntü sağ elinin tokat atar şekilde yukarı kalkmış olduğuydu. Şahıs aslında boynumun orta kısmını hedefledi ama ben başımı sağa doğru çevirdim. Önce tokat yediğimi zannettim ama sonra elinde metal bir cismin parladığını gördüm. Elimi boynuma götürdüğümde elim kanlar içindeydi. Tesadüfen orada mahkum polikinlikleri için bulunan bir gardiyan arkadaşımız vardı. O şahısla mücadele etti ve tekrar yeltenmesini engelledi. Ben elimde kanları görünce tampon yapmaya başladım."

'CEZALAR AĞIRLAŞTIRILSIN'

Son yıllarda aşırı doz alındığında uyuşturucu etkisi gösteren ilaçların hekimlerden çok fazla talep edildiğini söyleyen Songür, "Bazı ilaçlar amaç dışı kullanılıyor ve ihtiyacı olmayan insanlar son değişiklikle birlikte sadece 3'üncü basamak hastanelerine gelip bu ilacı temin etmeye çalışıyorlar. Bizler de bu talebi reddettiğimizde, tehditler alıyorduk. Beni jiletlemeye çalışırken de 'Yanlış ilaç yazmışsın' diye bir cümlesini duydum. Olay sonrasında koşarak koridora çıktım, şahdamarın yaralandığını düşündüm. Acil Servis Travma Bölümü'nde tüm hekim arkadaşlarımız yardıma geldi. Bu suçların cezalarının hafif kaldığına inanıyoruz ve ağırlaştırılmasını istiyoruz. Sayın Bakanımız konuyla alakadar oldu kendisine çok teşekkür ediyorum. Cezaların artması gerektiğini düşündüğümü kendisine de ilettim. Şu anda olayın üzerinden çok kısa bir dönem geçti" diye konuştu.

GÖZÜYAŞLI ANNE: SAĞLIKÇILARA SAHİP ÇIKIN

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde Anestezi Doktoru olan anne Nergiz Songür ise gözyaşları içinde, "Biz bu olayın şokunu atlatamadık ve atlatamayacağız. Bu şahıs daha önce başka doktor arkadaşlarımıza da tehditler savurmuş ve saldırmış. Sadece bu şahıs özelinde değil, sağlıkçılara uzanan ellere caydırıcı cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biz oğlumuzu vatana millete yararlı evlatlar olarak yetiştirdik. Biz ülkemizi ve milletimizi seviyoruz. Biz ülkemizi bırakıp gitmedik. Bize sahip çıkın. Oğlumuzun arkasında durun. Tüm sağlıkçıların arkasında durun" dedi.

Asistan doktorun anneannesi Senengül Eşener ise, "Biz onu emeklerle büyüttük. Benim torunum hiç kimseye zararı olacak bir çocuk değil. Dünya iyisi bir insandır. Umarım en ağır cezayı alırlar. Biz bu şoku hala atlatamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nergiz Songür ile röp.

-Senengül Eşener ile röp.

-Kadir Songür ile röp.

-Aileden genel detay görüntüler

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Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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