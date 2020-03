Jim'le Tanışmak Filmi

Jim'le Tanışmak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Meeting Jim, 1960’ların sanatsal kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki Jim Haynes’in Paris Londra ve Edinburgh’da geçen hayatını konu alıyor. Jim Haynes, İngiltere’de dönemin ilk avangart tiyatrosunu – The Traverse – kurarak tarihe geçti. Londra’da kurduğu Arts Lab ve I.T adında çıkardığı gazete 60 kuşağının özgürlükçü dünyasına damgasını vurdu. Gary Davis’ten aldığı ilhamla ve onunla birlikte bastıkları sayısız Dünya Pasaportu’yla birçok kişi seyahat etti. Haynes, Paris’teki evinde, 40 senedir her hafta düzenlediği ve yaklaşık 130.000 kişiyi ağırladığı pazar yemeklerini vermeye devam ediyor.Ece GerBelgeselMeeting JimBir Film2018İngiltereİngilizce, Fransızca75 dk.Başka Sinema16.12.2019