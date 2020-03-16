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Jimmy Briand'dan Nancy'e Harika Rövaşata Golü

Olimpik Lyon'un Fransız forveti Jimmy Briand, takımının evinde AS Nancy-Lorraine'i 4-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir gol atıyor. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Briand, harika bir rövaşata ile topu ağlara gönderiyor.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Olimpik Lyon 'un Fransız forveti Jimmy Briand, takımının evinde AS Nancy-Lorraine'i 4-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir gol atıyor. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Briand, harika bir rövaşata ile topu ağlara gönderiyor. Jimmy Briand'dan Nancy'e Harika Rövaşata Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Nancy, Lyon, Spor

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