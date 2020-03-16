Jimmy Briand'dan Nancy'e Harika Rövaşata Golü
Olimpik Lyon'un Fransız forveti Jimmy Briand, takımının evinde AS Nancy-Lorraine'i 4-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir gol atıyor. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Briand, harika bir rövaşata ile topu ağlara gönderiyor.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Olimpik Lyon 'un Fransız forveti Jimmy Briand, takımının evinde AS Nancy-Lorraine'i 4-0 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir gol atıyor. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Briand, harika bir rövaşata ile topu ağlara gönderiyor.
Kaynak: Dugout
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Spor
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Spor
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Spor
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Spor
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı