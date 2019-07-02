02.07.2019 19:29
Haberler» Spor» Haber

Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da

- Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'daİSTANBUL - Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

- Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da
İSTANBUL - Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti" Jimmy Durmaz, 3 yıllığına Galatasaray'da
Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Jimmy Durmaz, Galatasaray, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:22   Başakşehir topbaşı yaptı
20:15   Eskişehirspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
20:09   Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da
20:06   Okan Buruk: "Hedeflerinden vazgeçmemiş bir takım olacağız"
20:05   Jack Clarke Spurs İçin İmzaladı
20:05   Tanguy Ndombele Spurs oyuncusu!
20:04   Çaykur Rizespor'da transfer