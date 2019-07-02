- Jimmy Durmaz
, 3 yıllığına Galatasaray
'da
İSTANBUL - Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na bildirdi. Galatasaray'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti"