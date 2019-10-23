Jimmy Durmaz'dan sert tepki: İnanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım

Galatasaraylı Jimmy Durmaz, ülkesi İsveç'te yayın yapan Viafree adlı bir dijital platformla ile gerçekleştirdiği röportajda Malta ve İspanya maçlarında kadroya alınmaması ve vatandaşı Zlatan Ibrahimovic'in milli takım teknik direktörü Janne Andersson'a yönelik eleştirileri hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki kanat oyuncusu şunları kaydetti:

"Zlatan'ın eleştirilerini okudum. Onun fikri onu, benim ki beni bağlar. Ancak göçmen ailelerden gelen futbolcuların eskisi kadar ilk 11'de yer almadığı bir gerçek. Janne Andersson'un kendine göre bir fikri var ve takımı da bu şekilde yönetiyor. Zlatan'ın düşüncelerini anlıyorum. Benim de bu konuda bir kanaatim var ama bunu kendime saklıyorum.

"İNANILMAZ BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Milli takım, ülkenizi futbolda en iyi temsil edebileceğiniz yer. Son maçlarda kadroya alınmadım ve bu nedenle inanılmaz bir hayal kırıklığına uğradım. Bununla birlikte yapacak bir şey yok. Hocamız beni neden tercih etmediğini açıkladı. Galatasaray'da üç-dört karşılaşmada forma giyemediğim için maç eksiğim olduğunu düşünüyor. Bunu anlıyorum ama kabul etmiyorum. Kendisi de ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımı anlamıştır."

(Fanatik)