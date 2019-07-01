Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray 'dan bir transfer daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz 'ı imza için İstanbul 'a getirdi.

Galatasaray 'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz , akşam saatlerinde İstanbul 'a indi. Sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesinde son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Durmaz, havalimanında yaptığı açıklamada; "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."

Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse 'da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1'de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.