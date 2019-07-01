01.07.2019 16:43
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Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

Adı Galatasaray ile anılan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Galatasaray, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor transferlerinin ardından Jimmy Durmaz ile bu sezon dördüncü transferine imza atacak.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray 'dan bir transfer daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Jimmy Durmaz 'ı imza için İstanbul 'a getirdi.

Galatasaray 'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Jimmy Durmaz , akşam saatlerinde İstanbul 'a indi. Sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmesinde son detayları konuşacak olan 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik çıkmaması durumunda Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Durmaz, havalimanında yaptığı açıklamada; "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."

Geçtiğimiz sezon Fransa ekiplerinde Toulouse 'da forma giyen ve bonservisi elinde olan İsveçli oyuncu, Ligue 1'de 36 maça çıkıp, 4 gol 1 de asistlik performans sergiledi.

Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

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Jimmy Durmaz , Galatasaray , İstanbul , Spor

YORUMLAR(9)
QUEEN:RYAN BABEL DE VAR 5 TRANSFER UNUTMAYIN !!!
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TESPİTÇİ:yaş ortalaması oldu 30
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  • ULTRAKEDİ :YARIN ÖBÜR GÜN PARATÖR ÇIKIP AĞLAYACAK YİNE GS TARAFTARI DA İNANACAK. DÜNAYNIN PARASINI GÖTÜRÜYOR DAMADININ MENAJER ŞİRKETİ.
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DARDANELSPORLU:OLYMPİAKOSTAN KOVULMUŞTU BU
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