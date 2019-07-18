18.07.2019 12:10
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Jimmy Durmaz: Galatasaray forması giymek çok büyük bir gurur

Jimmy Durmaz: Galatasaray forması giymek çok büyük bir gurur

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Jimmy Durmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY FORMASI GİYMEK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"
Galatasaray'a gelmekten dolayı çok mutlu olduğu olduğunu belirten Durmaz, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray forması giymek benim için çok büyük bir gurur" dedi.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK EN BÜYÜK RÜYALARIMDAN BİRİYDİ"
Durmaz, sarı kırmızılı takıma transfer olarak büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söylerken, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdim, iyi bir performans sergiledim. Galatasaray'da oynamak benim en büyük rüyalarımdan biriydi. Bu da gerçekleşti. Teklifi ilk aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
"REKABETE HAZIRIM"
Takım içinde rekabete hazır olduğunu dile getiren Durmaz, "Bundan önce de önemli kulüplerde oynadım, önemli meydan okumalarla karşılaştım. Her zaman rekabet vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsanız bu tip rekabetlere hazır olmalısınız. Hazır olmasaydım bu teklifi kabul etmezdim. Galatasaray gibi bir takımın her mevkide çok kaliteli isimlere sahip olması gerekiyor. Sadece kanatlarda değil orta sahada da oynayabiliyorum. Her türlü rekabete hazırım" şeklinde konuştu.
Durmaz, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından dolayı heyecanlı olduğunu söylerken, cinsiyet ayrımcılığına tepki olarak İsveç Milli Takımı'ndan kazanacağı tüm primi İsveç'teki kadın futboluna bağışladığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Jimmy Durmaz'ın açıklamaları



- Tırol
Kaynak: DHA
Jimmy Durmaz, Galatasaray, Avusturya, Tirol, Spor

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