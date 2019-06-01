01.06.2019 12:48
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Jimmy Durmaz sürprizi, Galatasaray'ın teklifine "Evet" dedi

30 yaşındaki Türk pasaportlu İsveçli yıldız Jimmy Durmaz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle gelen teklife 'Evet' dedi.

FFP konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray, bonservisi elinde olan bir oyuncuyla daha el sıkıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı kırmızlılar, Toulouse ile sözleşmesi sona eren Jimmy Durmaz ile anlaştı. Türk pasaportlu İsveçli futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cimbom'un teklifine hiç düşünmeden "Evet" dedi.

Bu transferin gerçekleşmesinde Galatasaray'ın kadrosunda kaliteli yerli oyuncu sayısının azlığı ve Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığı etkili oldu. İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen Jimmy Durmaz, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

30 yaşındaki futbolcu geçen sezon Toulouse'da 37 maçta görev yaparken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Jimmy Durmaz sürprizi, Galatasaray'ın teklifine Evet dedi

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Jimmy Durmaz, Galatasaray, Spor

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