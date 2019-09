Jimnastik milli takımı'nda hedef, 2020 tokyo olimpiyatları için kota

Artistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Mersin'de sürdürüyor.

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 3-14 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde yapılacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi en önemli sınav olan şampiyona için artistik jimnastik kadın ve erkek milli takımları Mersin'de kamp yapıyor. Milli sporcular, günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın takım seçmeleri niteliği taşıyan şampiyonada milliler takım halinde ilk 12 takım içine girme başarısı gösterirse, olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kadınlarda ferdi olarak Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz, Nazlı Savranbaşı; erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir (Yedek) temsil edecek.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Kampı değerlendiren milli sporcu Ahmet Önder, güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var. Bizim için bunun önemi, tarihte ilk defa buraya takım halinde katılmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracak potansiyelimiz var. Takım arkadaşlarımızla bunu başaracağımıza gönülden inanıyorum. Hedefimiz gerçekleştirmek için son bir hafta kaldı. Burada gerçekten çok çalıştık. Şimdide çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Eğer bu başarıyı gerçekleştirirsek tarihte bir ilk olacağı için bizim için önemli bir gurur olacak. Aynı zamanda Türk jimnastiği adını da güzel bir başarı olacak. İyi çalıştığımızı, iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Artık her şey tamam. Dünya Şampiyonası'nda yarışmak için zamanın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Milli sporcu İbrahim Çolak da şampiyona için çalışmaların son hızıyla devam ettiğini ifade ederek, "Artık son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zorlu bir kamp süreci geçiyor. Bu zorlanmalarımızın karşılığını Dünya Şampiyonası'nda elde edeceğimiz derece ve başarılarla göstereceğimize inanıyorum. Bu Dünya Şampiyonası önemli, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na gidecek takımlar burada belli olacak. Bizim de hedefimiz takım halinde olimpiyatlara gidebilmek. Bu yüzden en iyi 12 ülke arasına girip, takım halinde olimpiyatlara gitme kotası almaya çalışacağız. Herkes buna inanmış şekilde çalışmaya devam ediyor. Ben iyi şeyler olacağına inanıyorum. Önce takım hedefimiz var, ondan sonrada bireysel hedefimiz var" diye konuştu.

Kadın milli sporcu Göksu Üçtaş da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota peşinde koşacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Kadınlarda her ne kadar da bireyselde tek kota alacak olsak da burada bir takım içerisinde çok güzel antrenmanlarımız devam ediyor. Antrenmanlar çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Yorucu ama bir o kadar heyecanlıyız. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda içimizden en az bir kadın sporcu olimpiyat kotası alacak."

Artistik Jimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin ise Fransa, İspanya ve Hollanda'nın en yakın rakipleri olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Şu anda bizim son kampımız. Yaklaşık 4 gün sonra Dünya Şampiyonası için Almanya'ya gideceğiz. Bir önceki Dünya Şampiyonası'nda ilk 15'e girmiştik ama bu bize yeterli gelmedi. Burada ilk 12'ye girme hedefimiz var. Sporcular ve biz hazırız. Çok iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu takım olağanüstü bir durum olmadıkça o Dünya Şampiyonası'nda ilk 12'ye rahat bir şekilde gireceğine inanıyorum. Tüm sporculara yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotasını takım olarak alacağımıza inanıyorum."



Kaynak: DHA