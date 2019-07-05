05.07.2019 11:58
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JLR Birleşik Krallık'ta elektrli araç üretecek

JLR Birleşik Krallık

– Birleşik Krallık merkezli araç üreticisi Jaguar Land Rover, Birleşik Krallık'ta elektrikli araç üretimine başlayacağın duyurdu.

– Birleşik Krallık merkezli araç üreticisi Jaguar Land Rover, Birleşik Krallık'ta elektrikli araç üretimine başlayacağın duyurdu.
Jaguar Land Rover'ın söz konusu hamlesi, Birleşik Krallık'ta Brexit sonrası istihdamı artırmaya yönelik bir karar olarak tanımlanırken, şirketin CEO'su Ralf Spieth şu değerlendirmeyi yaptı:
"Mobilitenin geleceği elektrik ve vizyoner bir İngiliz şirketi olarak Birleşik Krallık'ta sıfır emisyonlu yeni nesil araçlar üretmeyi hedefliyoruz."
Söz konusu yeni elektrikli araçların Birmingham yakınlarındaki Castly Bromwich bölgesinde üretileceği ve üretilecek ilk modelin Jaguar XJ olacağı belirtilldi.
JLR ilk elektrikli aracı olan Jaguar I-Pace modelini Avusturya'da üretmiş ve şirket, maliyet azaltma politikaları kapsamında Birleşik Krallık'ta 4,500 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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