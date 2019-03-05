05 Mart 2019, 20:12
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Joachim Löw, 3 Yıldız İsme Milli Takım Kapılarını Kapattı

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mats Hummels, Jerome Boateng ve Thomas Müller'i artık kadroya almayacağını açıkladı.

Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw, radikal sayılabilecek bir karar aldı. Tecrübeli teknik adam; Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'i bir daha milli takıma çağırmayacağını açıkladı.

"KARARI OYUNCULARA BİLDİRDİM"

Almanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine konuşan Löw, bu üç oyuncunun da gelecek planlarında yer almadığını ifade etti.2019 yılının Almanya Milli Takımı için yeni başlangıç olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Kararımı, oyunculara ve Bayern Münih yönetimine bildirdim. 2014 Dünya Kupası'nın kazanılmasındaki katkılarından dolayı Boateng, Müller ve Hummels'e yeniden teşekkür ediyorum" dedi.

FEDERASYON KARARI DESTEKLİYOR

Löw'ün bu kararı almasında Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın etkili olduğu öğrenildi. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de, Löw'ün aldığı bu kararı desteklediklerini açıkladı.

(TRT Spor)

Spor


YORUMLAR (6)
ADINIZI YAZIN,: senin insanligini herkez biliyor esasen senide atmalari lazim militakimdan löv bey
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DEVREKLİ67: müller son 3 sezondur çöp bildiğin bayern e yakışmıyor o oyuncu
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ABD: ayağını denk al.Türkiye sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle...
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DÜR.DER.: Dürbünlü nerdesin lan:) ? Dernek bile kurduk
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  • YORGO SİRTAKİS : DÜR-DER yakışmamış daha kibar olsaydı keşke;)
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