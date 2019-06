JÖAK her daim hazır olduğunu tüm dünyaya gösterdi

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) tatbikatını 18 ülkeden 43 üst düzey temsilcinin katılımıyla gerçekleştirdi. Tatbikat izleyenlerden tam not aldı.Bu yıl ilki İzmir 'in Foça ilçesinde yapılan FIEP tatbikatının ikincisi Ankara 'da Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı Eşref Bitlis Kışlası'nda gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonlarında teröristlerin korkulu rüyası haline gelen JÖAK tarafından düzenlenen tatbikat, izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatı izleyenler arasında JÖAK timlerinin ailelerinin yanı sıra Arjantin Ürdün ve Moldova 'dan toplam 43 üst düzey temsilci yer aldı. JÖAK Mehteran Birliğinin gösterileriyle başlayan tatbikatta, köpek unsurlarının yaptığı gösteri büyük bir ilgiyle takip edildi. JÖAK timleriyle birlikte terörle mücadele operasyonları ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli görevler üstlenen saldırı köpeklerinin gösterisi, tatbikatı izleyen diğer ülke temsilcilerini hayrete düşürdü. Senaryo gereği hareket halindeki bir araç içerisinde bulunan terörist tarafından havaya açılan ateş sonucu harekete geçen saldırı köpeği, korkusuzca seyir halindeki aracın içine atlayarak kısa sürede teröristi etkisiz hale getirdi. Daha sonra teröristi emniyet aracına kadar komut almadan takip eden saldırı köpeği, teröristin olası bir kaçma teşebbüsü sırasında atik bir şekilde yeniden olaya müdahil olarak teröristi bir kez daha etkisiz hale getirdi.Eğitimlerini tamamlayan personellerin yaptığı taktik sürüş teknikleri eğitimi gösterisinin ardından toplumsal olaylara müdahale gösterisi düzenlendi. Senaryo gereği 50 kişilik bir grup, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde hidroelektrik santral inşaatını engellemek ve protesto etmek maksadıyla inşaatın yapılacağı bölgede yasa dışı yol kapatma eylemi başlattı. Yerel güvenlik güçlerinin müdahalesinin yetersiz kalmasının ardından bölgeye intikal eden JÖAK Toplumsal Olaylara Müdahale Kuvveti tatbikatı başarıyla tamamladı. FİEP tatbikatının ikinci safhasında JÖAK timleri, toplumsal olaylara müdahale gösterisinden kaçarak kurtulan eylemcilerin bulundukları binaya operasyon düzenledi. Keskin nişancıların uzak mesafeden konuşlanarak rehinelerin bulunduğu binayı gözetlemesi sırasında bina içerisindeki teröristlerin sayısı belirlenerek timlere bildirildi. Olay yerine helikopter yardımıyla intikal ettirilen JÖAK timleri, binanın tüm çıkışlarını kapattı ve ardından eylemcilerin bulunduğu binaya eş zamanlı olarak giriş yaptı. Bina kapısını patlatarak içeri giren ve binada bulunan pencerelerden iple giriş yapan JÖAK timleri, terörist unsurlarla sıcak temasa geçerek kısa sürede iki teröristi de etkisiz hale getirdi.FIEP Başkanı Jacob Cornelis Oussoren, "Uluslararası Jandarmalar Başkanı olarak tüm dünya jandarmaları adına sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir iş çıkardınız. Jandarma ailesi olarak burada olmak çok güzel ve siz de çok güzel bir aileye sahipsiniz" ifadelerini kullandı.Tatbikatı gerçekleştiren JÖAK timlerinin izleyicileri selamlamasının ardından tatbikatı izleyen aileler ve FIED'e bağlı diğer ülkelerin jandarma birlikleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA