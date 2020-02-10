Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Joaquin Phoenix dikkatleri çekerken Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.
JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?
Joaquin Phoenix Doğum Tarihi: 28 Ekim 1974
Joaquin Phoenix Kaç Yaşında: 45yaşında
Joaquin Phoenix Doğum Yeri: San Juan, Porto Riko
Joaquin Phoenix Boy: 1,73 m
Joaquin Rafael Phoenix Leaf Phoenix olarak da bilinen Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.
Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştur.
JOAQUİN PHOENİX FİLMOGRAFİ
2019 Joker
2018 Lou (Kısa Film)
2018 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
2018 Mary Magdalene
2018 The Sisters Brothers
2017 You Were Never Really Here
2015 Irrational Man
2015 Unity (Belgesel – Anlatıcı)
2014 Inherent Vice
2013 Her
2013 The Immigrant
2012 The Master
2010 I'm Still Here (Belgesel – Ayrıca Senarist ve Yapımcı)
2008 Two Lovers
2007 We Own the Night (Ayrıca Yapımcı)
2007 Reservation Road
2005 Earthlings (Belgesel – Anlatıcı)
2005 Walk the Line
2004 The Village
2004 Ladder 49
2004 Hotel Rwanda
2003 It's All About Love
2003 Brother Bear (Seslendirme)
2002 Signs
2001 Buffalo Soldiers
2000 The Yards
2000 Gladiator
2000 Quills
1999 8mm
1998 Return to Paradise
1998 Clay Pigeons
1997 Inventing the Abbotts
1997 U Turn
1995 To Die For
1989 Parenthood
1987 Russkies
1986 SpaceCamp
1985 Kids Don't Tell
Televizyon
1989 The New Leave It to Beaver
1989 Superboy
1986 Alfred Hitchcock Presents
1986 Morningstar/Eveningstar
1984 The Fall Guy
1984 ABC Afterschool Specials
1984 Hill Street Blues
1984 Murder, She Wrote
1982 Seven Brides for Seven Brothers
Görev Aldığı Yapımlar
Joker, 2019, Oyuncu
Sisters Biraderler, The Sisters Brothers, 2018, Oyuncu
Magdalalı Meryem, Mary Magdalene, 2017, Oyuncu
Hiçbir Zaman Burada Değildin, You Were Never Really Here, 2017, Oyuncu
Mantıksız Adam, Irrational Man, 2015, Oyuncu
Gizli Kusur, Inherent Vice, 2014, Oyuncu
Bir Zamanlar New York, The Immigrant , 2013, Oyuncu
Aşk, Her, 2013, Oyuncu
The Master, 2012, Oyuncu
I'm Still Here, 2010, Senarist, Oyuncu
İki Aşık, Two Lovers, 2008, Oyuncu
Gecenin İki Yüzü, We Own the Night, 2007, Oyuncu, Yapımcı
Kesişen Yollar, Reservation Road, 2007, Oyuncu
Sınırları Aşmak, Walk The Line, 2005, Oyuncu
Ekip 49, Ladder 49, 2004, Oyuncu
Köy, The Village, 2004, Oyuncu
Ruanda Oteli, Hotel Rwanda, 2004, Oyuncu
Aşka Dair Her Şey, It's All About Love, 2003, Oyuncu
İşaretler, Signs, 2002, Oyuncu
Gladyatör, Gladiator, 2000, Oyuncu
Düşlerin Efendisi, Quills, 2000, Oyuncu
Çeteler Savaşı, The Yards, 2000, Oyuncu
8 MM, 8MM, 1999, Oyuncu
Kaybedenler, U Turn, 1997, Oyuncu
Inventing the Abbotts , 1997, Oyuncu
Aşıklar, Inventing the Abbots, 1997, Oyuncu
Sonsuz İhtiras, To Die For, 1995, Oyuncu
Çılgın Aile, Parenthood , 1989, Oyuncu