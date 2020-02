Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Joaquin Phoenix dikkatleri çekerken Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.

JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?

Joaquin Phoenix Doğum Tarihi: 28 Ekim 1974

Joaquin Phoenix Kaç Yaşında: 45yaşında

Joaquin Phoenix Doğum Yeri: San Juan, Porto Riko

Joaquin Phoenix Boy: 1,73 m

Joaquin Rafael Phoenix Leaf Phoenix olarak da bilinen Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için 'bullshit' yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve 92. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştur.

JOAQUİN PHOENİX FİLMOGRAFİ

2019 Joker

2018 Lou (Kısa Film)

2018 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot

2018 Mary Magdalene

2018 The Sisters Brothers

2017 You Were Never Really Here

2015 Irrational Man

2015 Unity (Belgesel – Anlatıcı)

2014 Inherent Vice

2013 Her

2013 The Immigrant

2012 The Master

2010 I'm Still Here (Belgesel – Ayrıca Senarist ve Yapımcı)

2008 Two Lovers

2007 We Own the Night (Ayrıca Yapımcı)

2007 Reservation Road

2005 Earthlings (Belgesel – Anlatıcı)

2005 Walk the Line

2004 The Village

2004 Ladder 49

2004 Hotel Rwanda

2003 It's All About Love

2003 Brother Bear (Seslendirme)

2002 Signs

2001 Buffalo Soldiers

2000 The Yards

2000 Gladiator

2000 Quills

1999 8mm

1998 Return to Paradise

1998 Clay Pigeons

1997 Inventing the Abbotts

1997 U Turn

1995 To Die For

1989 Parenthood

1987 Russkies

1986 SpaceCamp

1985 Kids Don't Tell

Televizyon

1989 The New Leave It to Beaver

1989 Superboy

1986 Alfred Hitchcock Presents

1986 Morningstar/Eveningstar

1984 The Fall Guy

1984 ABC Afterschool Specials

1984 Hill Street Blues

1984 Murder, She Wrote

1982 Seven Brides for Seven Brothers

