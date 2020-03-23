Jobi McAnuff, Crystal Palace'a Galibiyeti Getiriyor
Crystal Palace'ın 2006 Championship sezonunda Elland Road deplasmında Leeds United ile karşılaşıyor. Maçın tek golünü atan Jobi McAnuff skoru belirliyor ve Crystal Palace maçı 1-0 kazanıyor.
23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Crystal Palace'ın 2006 Championship sezonunda Elland Road deplasmında Leeds United ile karşılaşıyor. Maçın tek golünü atan Jobi McAnuff skoru belirliyor ve Crystal Palace maçı 1-0 kazanıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Crystal Palace, Leeds United, Spor