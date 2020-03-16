Joe Allen, Stoke City Formasıyla İlk Golünü Atıyor
Joe Allen, Stoke City formasıyla ilk golünü West Bromwich karşısında atıyor. Eylül 2016'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta kale önünde topla buluşan Allen, düzgün bir vuruşla golü buluyor ve takımına 1 puanı kazandırıyor.
16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00
Joe Allen, Stoke City formasıyla ilk golünü West Bromwich karşısında atıyor. Eylül 2016'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta kale önünde topla buluşan Allen, düzgün bir vuruşla golü buluyor ve takımına 1 puanı kazandırıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Stoke City, Joe Allen, Eylül, Spor
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