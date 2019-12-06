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Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'in seçim kampanyası sırasında bir seçmenle yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu.

06.12.2019 00:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:44

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden, seçim kampanyası kapsamında bugün lowa eyaletinde seçmenler ile bir araya geldi.

"KAHROLASICA YALANCI SENİ"

Toplantıya katılan seçmenlerden 83 yaşındaki bir kişi Biden'a, oğlu Hunter Biden'ı alanda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen, Ukraynalı bir gaz firmasının başına getirdiğini anımsatarak, "ABD Başkanına erişim mi satıyordunuz?" sorusunu yöneltti.

Biden bunun üzerine sinirlenerek, "Kahrolası yalancı seni, bu doğru değil. Hiç kimse bunu söylemedi, hiç kimse bunu kanıtlamadı." diye yanıt verdi.

"IQ TESTİ YAPTIRALIM"

Seçmenin, Biden'a 77 yaşında olduğunu anımsatarak, "Neredeyse benim yaşımdasın. Çok yaşlısın. Ben 83 yaşındayım ve 30 yaşımdaki akli melekelerim yok." diye konuştu.

Bunun üzerine tartışma daha da alevlendi ve Biden, "Eğer benim yerimde olmak istiyorsan, hadi birlikte şınav çekelim, koşalım ne istiyorsan onu yapalım. Hadi olmadı IQ testi yapalım." yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Biden ve adı belirtilmeyen seçmen arasındaki bu diyaloğun yer aldığı ABD basınında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Joe Biden'ın bir seçmen ile yaşadığı gerginlik ülkede gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Dünya


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