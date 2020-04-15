Joe Biden kimdir? Joe Robinette Biden kaç yaşında? Joe Biden hayatı, biyografisi

Joe Biden hayatı merak konusu oldu. 1942 yılında Pensilvanya'da doğdu. Delaware'de eğitimini tamamladı ve Delware Ünivesitesi'nde siyaset, Syracuse Üniversitesi'nde de hukuk eğitimi gördü. Avukat olarak 1969 yılında mezun oldu ve bir hukuk firmasında işe başladı. 1979 yılında New Castle Country meclisine seçildi. Joseph Robinette Biden kimdir? İşte detaylar...

JOE BİDEN KİMDİR?

Gerçek adı Joseph Robinette Biden olan siyaset adamı, 20 Kasım 1942 tarihinde Pensilvanya, Scranton'da dünyaya geldi ve üç kardeşi vardır. 1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı, ilkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nde siyaset bilimi üzerine eğitim aldı. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyarak 1969 yılında mezun oldu. Kariyerine, Wilmington hukuk firmasında başladı.

ABD'NİN EN GENÇ 6. SENATÖRÜ OLDU

1979 yılında New Castle County meclisine ve sonrasında da 1972 yılında Senato'ya seçilen Biden, ABD tarihinin altıncı en genç senatörü oldu. 3 Ocak 1973 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Delaware eyaletinin senatörü olarak göreve başladı ve 20 Ocak 2009 tarihine kadar görevini sürdürdü. Senatörlük yaptığı dönemde, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin üyeliğini ve başkanlığını yürüttü. 2008 ABD başkanlık seçimleri'nde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu, fakat 3 Ocak 2008 tarihinden sonra adaylıktan çekildi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ

Joe Biden, 23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihindeki başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın Başkan Yardımcılığını üstlendi. 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti. Biden 2020 ABD Başkanlık seçimlerine de aday oldu.

Barack Obama ve Joe Biden

Liberal görüşleriyle dikkat çeken politikacı, eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılmasını destekliyor. Ayrıca kürtaj konusunda da seçimin kadınlara ait olması taraftarı. Gaz salınımların küresel çapta azaltılması için hukuksal olarak çaba sarfediyor.

EŞİ NEİLLA HUNTER HAYATINI KAYBETTİ

Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile dünyaevine girdi, ancak 1972 yılında eşi vefat etti. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocuğu bulunuyor. Ardından 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Ashley adında 1981 yılında bir çocuğu oldu. Oğlu Beau Biden beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.