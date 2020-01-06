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Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı

"Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım"Ata SELÇUK / - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

06.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:52 Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe Beko'da kalacağını açıkladı

"Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım"

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Joffrey Lauvergne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı lacivertli takımda kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da oynadığı süre boyunca kendisinden beklentileri karşılayamayan ve uzun bir süreyi sakatlıkla geçiren Joffrey Lauvergne, Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Partizan'a gideceği iddialarına yanıt verdi.Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Lauvergne, "Partizan Kulübü'ne ve başkan Ostoja Mijailovic'e son dönemdeki ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın tekrar kesişeceğinden ve eve döneceğimden eminim. Ancak ben şu anda Fenerbahçe Beko oyuncusuyum ve buradaki kariyerime motive oldum. Bu takımla kupalar kazanmak için her zaman olduğu gibi savaşacağım" ifadelerine yer verdi.



Joffrey Lauvergne, Malcolm Thomas, Spor

Kaynak: DHA

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