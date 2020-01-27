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JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Edirne'de

Edirne'de, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı açıldı.

27.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:48JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Edirne'de
'de, Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı açıldı.
Selimiye Meydanı'nda kurulan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı saat, künye, bileklik, mont ile tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Tıra ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çekerek hediyelik eşyalar satın aldı.
Tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfına bağışlandığı belirtildi.
Vatandaşlardan Ali Yıldız, Türk jandarmasının Türkiye'nin güvenliği için mücadele ettiğini ifade ederek, her zaman jandarmanın yanında olduklarını söyledi.
JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı, yarın akşam saatlerine kadar Edirne'de olacak.

Jandarma, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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