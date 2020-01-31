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JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı Kırklareli'ne geldi.

31.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:54JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Kırklareli'de
Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım tırı 'ne geldi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Tırın bir bölümünde ise JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında tanıtıcı gösterimi yapılıyor.
Vatandaşlar tıra ilgi göstererek, bazı hediyelik eşyalardan ve kıyafetlerden satın aldı.
Tırdaki satışlardan elde edilen gelir, şehit olan jandarma mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfına bağışlanacağı belirtildi.
JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı, yarın akşama kadar Kırklareli'de olacak.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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