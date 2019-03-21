Johann Sebastian Bach Kimdir? Johann Sebastian Bach Neden Google Doodle Oldu?

Johann Sebastian Bach, dünyaca ünlü Alman barok müzik bestecisi ve orgcusu adına Google tarafından özel bir doodle hazırlandı. Epey keyifli olan doodle'da yapılan kısa beste ile sanatçının besteleri arasında armoni oluşturuluyor. Bu doodle aynı zamanda Johann Sebastian Bach hakkında merak uyandırdı. Kullanıcılar, Johann Sebastian Bach kimdir, ne zaman yaşadı, en ünlü besteleri nelerdir araştırmaya başladılar. İşte Johann Sebastian Bach hakkında merak edilen tüm bilgiler...

JOHN SEBASTIAN BACH KİMDİR?

Johann Sebastian Bach, 21 Mart 1685'te doğdu. Neredeyse soyundan gelen bütün bireylerin müzisyen olarak yetiştiği Bach ailesinin, müziğini en yüksek doruğunu oluşturan Johann Sebastian Bach'tır. Fakat dokuz yaşında annesini, on yaşındayken ise babasını kaybetti. Bundan sonra abisi olan Orgcu Johann Christoph Bach tarafından yetiştirildi. Johann S.Bach, Lüneburg'daki Mattehaus Kilisesi'ne soprano olarak girdiğinde henüz 15 yaşındaydı. O sırada besteci Georg Böhm Lüneburg'da Johannes Kilisesi'nin orgculuğunu yapıyordu. J.S.Bach bu ustadan çok yararlandı. Bach'ın org için yazdığı ilk eserlerde Böhm'ün etkileri görülür.

J. S. Bach bilgisini arttırmaya o kadar hevesliydi ki Lüneburg'da bulduğu olanaklarla yetinemeyerek büyük bestecilerin eserlerini dinlemek için Hamburg'a kadar yürüyerek yolculuk yapmayı göze aldı ve orada Brunckhorst'un yönettiği saray müzisyenlerini dinleyerek sanat gereksinimini karşılamaya çalıştı.

Bach'ın üstlendiği ilk ciddi görev Saksonya-Weimar dükünün orkestrasında kemancılık görevidir. 1707'de Mühlhausen'deki Blasius kilisesinin orgculuğunu yapmak için Arnstadt'ı terk etti ve burada kaldığı sıralarda kendi akrabası olan Maria Barbara ile evlendi.

Daha sonra Bach 1708 yılında Weimar sarayı orgculuğu ile oda müzikçiliği görevine, 1714'te saray orkestrasının birinci kemancılığına atandı. 1714'te usta bir orgcu olarak açılıp birçok kente gitti ve bu yolculuk sırasında Prusya'nın Kassel kentinde bir dinleti verirken bir eserinin pedal melodisini olağanüstü çaldığından dinletide bulunan ve bir süre İsveç kralı olan Hessen dükü Friedrich kendinden geçercesine coşarak parmağındaki değerli yüzüğü çıkarıp Bach'a hediye etmiştir.

1720'de Köthen dükü Bach ile birlikte Karlsbad'da dek bir yolculuk yaptı ve bu yolculuktan geri döndüklerinde Bach karısının ölmüş ve toprağa verilmiş olduğunu öğrendi.

Karısının ölümünden bir buçuk yıl kadar sonra şarkıcı ve henüz 20 yaşında olan Magdalena Bach|Anna Magdelena Wilcke ile evlenmişti.

JOHANN SEBASTİAN BACH'IN EŞSİZ MÜZİK STİLİ

Johann Sebastian Bach, köklü Alman stillerini özellikle İtalya ve Fransa gibi dış ülkelerden aldığı ritimlerin, formların ve yapıların adaptasyonu ve kontrpuan, armoni, müzikal motiflerin organizasyonundaki ustalığıyla geliştirmiştir. Bach'ın besteleri Brandenburg Konçertoları, Goldberg Varyasyonları, Si minor Missa, 2 Çile, ve 200 tanesi günümüze kadar ulaşmış 300'den fazla kantatayı kapsamaktadır. Bach'ın müziğine teknik hakimiyeti, artistik güzelliği, entelektüel derinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştur.

Bach 19. yüzyılda müziğinin tekrar çalınmaya başlaması ve ilginin tekrar canlanmasına kadar kendi döneminde büyük bir besteci olarak bilinmemiş ancak kendisine bir orgcu olarak büyük saygı duyulmuştur. Bugün en büyük bestecilerden biri olarak kabul edilir.

MÜZİK SEVGİSİ KÖR ETTİ!

Johann Sebastian Bach'ın Leipzig'e döndükten sonra gittikçe artan hastalıkları kendisini de yakınlarını da endişelendirmeye başlamıştı. Kendine karşı sert davranan Bach ilk sıralarda bu rahatsızlıkları iki kat müzik uğraşı ile alt etmeye uğraştı. Fakat bu sefer ilaçlar yetersiz kalıyordu. Özellikle gözlerinden çok rahatsızdı. Eskiden beri miyop olan Johann Sebastian Bach'ın gözleri fazla çalışmaktan ve notaları kopyalamaktan yorulmuş, yavaş yavaş görmez olmaya başlamıştı. 1749'da gözlerine yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlanarak tamamen kör olmasına yol açtı.

Bach'ın körlüğü cesaretini, sabrını ve dinsel inancını hiç sarsmadı. O yine çalışmalarını sürdürüyordu. Gözlerinden dolayı karanlık bir odada kalmaya mahkûm olmasına karşın damadı ve çömezi Altnikol'a son koral'ini söyleyip yazdırıyordu. Bu koral "En büyük sıkıntılara düştüğümüzde" (Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641) sözleri ile başlıyordu. Bach ölümünün yaklaştığını hissedince o koralin başına "Tanrım işte katına çıktım" tümcesini yazdırmıştır.

SON GÜNÜNE KADAR MÜZİKLE UĞRAŞTI

Johann Sebastian Bach, ölümünden yaklaşık on gün önce gözleri yeniden görmeye başladı. Fakat bu iyileşme geçici oldu. Sonunda yüksek ateşle bir inme geldi ve yapılan sağaltım yarar sağlamayarak 28 Temmuz 1750 akşamı saat dokuza çeyrek kala, Sebastian Bach 66 yaşında hayatını kaybetti.