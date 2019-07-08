08.07.2019 16:18
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John Bailey ve eşi Kapadokya'da

John Bailey ve eşi Kapadokya

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.
"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bailey, eşi Littleton ile Göreme ve Uçhisar beldelerinde peribacaları arasında gezinti yaptı.
Bailey ile Littleton, Derinkuyu yer altı şehri ile Avanos ilçesindeki çanak atölyeleri ve yer altı seramik müzesini de gezdi.
Güray Yeraltı Seramik Müzesi'ndeki tarihi eserleri inceleyen Bailey, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra geleneksel çanak yapımını izleyen Bailey ve eşi Littleton, mağazadan alışveriş yaptı.

Bailey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden etkilendiğini belirtti.

Bailey, "Kapadokya hem doğanın ortaya çıkardığı hem de insanların zamanla bunları işleyerek yaptığı müthiş bir sanat eseri. Hangi köşeyi dönseniz sizi bir sürpriz karşılıyor. Burası çok fantastik, etkileyici bir turizm bölgesi." dedi.

Littleton ise Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden gördüğü bölgenin ilginç bir dokusu olduğunu, peribacaları arasında gezerken film setinde dolaşıyormuş hissine kapıldığını söyledi.
Kaynak: AA
John Bailey, Kapadokya, Güncel

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