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John Bercow: "Brexit İngiltere'nin savaştan bu yana en büyük hatası"

Eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Brexit'in İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük hatası olduğunu söyledi.

06.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:39
Eski Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Brexit'in İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük hatası olduğunu söyledi.
Londra'da Foreign Press Association'da uluslararası basınla bir araya gelen Bercow, "Bence Brexit İngiltere'nin savaştan bu yana yaptığı en büyük hata. Başbakan Boris Johnson'a saygım var ama Brexit bize yaramıyor. AB gibi bir güç bloğunun parçası olmak daha iyi." dedi.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan Brexit tartışmalarında aldığı kritik kararlarla sürece yön veren Bercow, "Benim görevim parlamentonun haklarını savunmaktı. Parlamentonun haklarını savunduğum için özür dilemem." diye konuştu.
Parlamentoya sunulan ve üst üste reddedilen Brexit anlaşmalarının sürecin sadece ilk aşaması olduğunu belirten Bercow, Brexit'in sonraki aşamalarının İngiltere'yi 5, 10, hatta 15 yıl daha meşgul edeceğini kaydetti.
Parlamentonun Brexit konusunda yıllardır bölünmüş olduğunu dile getiren Bercow, "Parlamento bölünmüş olmasıyla aslında ülkeyi yansıtıyor veya temsil ediyor çünkü Brexit konusunda ülke de bölünmüş durumda." ifadelerini kullandı.
Johnson'ın kararını Türkiye'de öğrenmiş
Başbakan Johnson'ın, Brexit sürecinde milletvekillerinin muhalefetini engellemek için ağustos ayında parlamentoyu 5 hafta tatil kararı aldığını tatilini yapmakta olduğu Türkiye'de duyduğunu anlatan Bercow, "Bu kararın anayasal rezalet olduğunu söyledim. Doğru yol değildi, parlamentoya saygılı değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Bercow, geçen hafta Avam Kamarası Başkanlığını bırakmasının ardından anılarını kaleme almaya başladığını da belirterek, kitabın gelecek yılın ilk çeyreğinde yayımlanacağını sözlerine ekledi.
Görevi bırakma tarihini seçerken, Brexit sürecine damga vurmayı ihmal etmedi
Yahudi bir taksi şoförünün oğlu olarak 1963'te dünyaya gelen Bercow, Londra'da ilçe belediye meclisinde başladığı aktif siyaseti, bazı bakanlıklarda aldığı danışmanlık rolleriyle sürdürdü.
Bercow, 1997'da Muhafazakar Partinin Buckingham milletvekili olarak Avam Kamarasına girmiş, 2009'da Başkan seçilmişti.
Bercow, Muhafazakar Parti hükümetlerinin AB ile vardığı Brexit anlaşmalarının Avam Kamarasında 4 kez reddedilmesine zemin hazırlayan kararlarıyla Brexit yanlısı siyasetçi, basın ve aktivistlerin hedefi haline gelmişti.
Geride bıraktığı 40 yılın siyasi birikimiyle Bercow, görevi bırakma tarihini seçerken de Brexit sürecine damga vurmayı ihmal etmemişti.
Görevi bırakmak için Başbakan Johnson'ın ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız ama mutlaka AB'den ayırmayı vadettiği 31 Ekim tarihini seçen Bercow, hem Johnson'a bir mesaj vermiş oldu hem de kendisinden sonra göreve gelecek başkanı muhalefetin çoğunlukta olduğu bir parlamentonun seçmesine zemin hazırlamıştı.
Bercow'un görevi bırakma kararı almasında, Johnson'ın genel seçimde teamüle aykırı olarak Bercow'a karşı milletvekili adayı çıkarmaya hazırlanması rol oynamıştı.
Avam Kamarası önceki gün Bercow'un yerine, 9 yıldır yardımcılığını yapan İşçi Partili Lindsay Hoyle'ı seçmişti.
John Bercow:

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA


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