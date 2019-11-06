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John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit'i 'savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey' olarak tanımladı.

06.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:31 John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere'nin başına gelen en kötü şey

İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit'i 'savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey' olarak tanımladı.

Bercow, Londra'da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:

"Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit'in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum."

Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit'in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit 'dramasının' yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.

Bercow, Avam Kamarası'nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow'un yerini Lindsay Hoyle almıştı.



İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: DHA

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