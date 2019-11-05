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John Collins'e 25 maç ceza

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen John Collins, doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

05.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:10John Collins'e 25 maç ceza
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks forması giyen John Collins, doping yaptığı gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, test sonucu vücudunda "Peptide-2" isimli büyüme hormonuna rastlanan Collins, 25 maçlık ceza süresi boyunca maaş da alamayacak.
17 sayı ve 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan 22 yaşındaki Collins, bu sezon 25 karşılaşma ceza verilen 3. oyuncu oldu.
Brooklyn Nets'ten Wilson Chandler ve Phoenix Suns'tan Deandre Ayton'ın da doping testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Atlanta Hawks, Spor

Kaynak: AA

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