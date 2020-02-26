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John Malkovich "The Music Critic Show" ile İstanbul'a gelecek

"Turkcell Platinum Istanbul Night Flight" konserler serisi 4. kez sanatseverleri ağırlayacak.

26.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:16John Malkovich
"Turkcell Platinum Istanbul Night Flight" konserler serisi 4. kez sanatseverleri ağırlayacak.
Konserler, Events Across Turkey organizasyonuyla Aya İrini ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Turkcell Platinum Istanbul Night Flight'ın ilk konuğu, ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich olacak.
Lütfi Kırdar'da 13 Mart'ta "The Music Critic Show" ile sevenlerinin karşısına çıkacak Malkovich'e kemanda Aleksey Igudesman, piyanoda Hyung-ki Joo eşlik edecek.
Etkinlik kapsamında ayrıca Gramyy ödüllü müzisyen Yo-Yo Ma 4 Nisan'da, şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Senfoni Oda Orkestrası 4 Eylül'de sahne alacak.
Özel quartet ekibiyle Karsu'nun 12 Eylül'de, Salzburg Senfoni Oda Orkestrası'nın 25 Eylül'de performans sergileyeceği konserler, 3 Ekim'de ABD'li piyanist piyanist Reuel, 16 Ekim'de ilk kez dinleyicisi ile buluşacak olan Joachim Horsley ile devam edecek.
Turkcell Platinum Istanbul Nıght Flight, 29 Ekim'de Tuluğ Tırpan yönetimindeki 120 kişilik kadrosuyla An Epic Symphony, Hayko Cepkin ve Mercan Dede konseriyle sona erecek.

John Malkovich, Lütfi Kırdar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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