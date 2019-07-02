02.07.2019 09:37
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John Mikel Obi'nin hareketli hayat öyküsü! Babası iki kez kaçırıldı

Trabzonspor'un yeni trasnferi John Mikel Obi'nin hikayesi duyanları şaşırtıyor. Nijeryalı futbolcunun babası 2 kez kaçırıldı. Şu sıralar Rus milyarder Diyachenko ile evli olan Mikel'in yasak ilişkilerden 2 ayrı çocuğu bulunuyor.

Trabzonspor 'un heyecanlandıran transferi Obi Mikel'in saha dışındaki yaşam tarzı ve yaşadığı olaylar dikkat çekiyor. Oldukça ilginç bir öyküye sahip olan John Obi Mikel , 1987'de Nijerya 'da dünyaya geldi. Asıl adı John Michael Nchekwube Obinna olan Mikel'in babası emekli bir memur, annesin de küçük bir dükkanı vardı. Mikel, ilk olarak okul döneminde dikkat çekti. Sonra sokakta Babawo Adamu tarafından keşfedildi. Adamu, ona sponsor oldu ve futbola kazandırdı.

NİJERYA GÜZELiYLE ALDATTI

Mikel'in hayatındaki fırtınalı kısmı ise özel yaşantısı. İlk olarak Rus milyarder Olga Diyachenko Alegra'ya aşık oldu ve ilişki yaşadı. Onunla birlikteyken Nijerya'da Sabun güzeli seçilen Sandra Okagbue ile birlikte oldu. Bir süre sonra Olga onu affetti ve evlendiler. Sonrasında Mia ve Ava adında ikiz kızları oldu. Mikel'in, iki ayrı kadınla yaşadığı yasak aşklardan da iki çocuğu var. Mikel, bu çocuklarına da sahip çıktı ve Londra 'da ev tuttu.

BABASI KAÇIRILDI AMA O OYNADI

MİKEL'İN babası Nijerya'da daha önce 2 kez kaçırıldı. 2011'de fidye için kaçırılan Mikel'in babası, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Baba Obi, 2018'de bir kez daha kaçırıldı. Yine oğlundan fidye istendi. O dönem Nijerya Milli Takımı'nda olan Mikel, babasının kaçırıldığı gün maça çıktı ve şu açıklamayı yaptı: Kafam karıştı, ne yapacağımı bilmiyordum ama 180 milyon Nijerya halkını üzemem ve hayal kırıklığına uğratamam.

John Mikel Obi'nin hareketli hayat öyküsü! Babası iki kez kaçırıldı
John Obi Mikel , Trabzonspor , Nijerya , Spor

YORUMLAR(4)
ADSIZ:zaten iyi bir andır olsaydı trabzona gelmezdi 32 yaşında diyorlar galiba trabzon yönetimi kör sağır bu adam ingilterede oynarken bunun gerçek yaşı bu deyil diye kıyamet koptu bizim enayiler uyuyor hemde ninnisiz
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GARA GÖBEL:burdan bakınca ÇORUMlu amire daha çok benziyor dikkat edin itelemesinler John Mikel Obi diye :D
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DELİSORULAR:milyarder bir kadın, bu huysuzluklarına rağmen ne buldu acaba sende(!):)))
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KRALEX:KÖR KEFAL INDEN MEMNUN KALMISTIR
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