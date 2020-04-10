Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

John Terry de top sektirme akımına katıldı

İngiliz eski futbolcu John Terry, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı.

10.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:40
John Terry de top sektirme akımına katıldı
İngiliz eski futbolcu John Terry, korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalırken, başlatılan yeni top sektirme akımına katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında mümkün olduğunca herkes evlerinde kalırken, her gün de yeni bir akım başlıyor. Futbolda ortaya çıkan son akım ise topla iki ayak, iki diz, iki omuz ve kafada bir kere sektirerek şut atmak. Bu akıma İngiliz eski futbolcu John Terry de katıldı. Terry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hareketleri yaparak hedefi gerçekleştirmiş oldu. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok yorum aldı.

John Terry uzun yıllar Chelsea forması giydi ve takımın kaptanlığını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: John Terry, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Haberler ›› Spor ››John Terry de top sektirme akımına katıldı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

11:18: Kayserisporlu Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı Açıklaması - Spor 11:16: Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı - Spor 11:15: Altınordu'da Ali kalmak istiyor - Spor 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:07: Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek - Spor 11:06: Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi Açıklaması - Spor 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber