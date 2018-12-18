John Wayne, Micheal Caine'e Hangisini Giymemesini Söylemiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusundaki John Wayne Kimdir?

Atv'de yayınlanan ve sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki " Michael Caine, John Wayne'le tanıştığında, John Wayne ona ''Bir yıldız olacaksın evlat'' dedikten sonra hangisini giymemesini söylemiştir? '' sorusunun cevabı herkes tarafından merak edildi. Seçenekleri saten ceket, süet ayakkabı, kot pantolon ve ipek gömlek olan sorunun cevabı süet ayakkabıydı. Peki sorunun içinde geçen Amerikalı aktör John Wayne kimdir?

JOHN WAYNE KİMDİR?

26 Mayıs 1907'de dünyaya gelen John Wayne, Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü almış, kariyerine 1920'lerde, sessiz filmlerle başlamıştır.1940 ile 1970'li yıllar arasında önde gelen yıldızlardan olan Wayne, özellikle kovboy filmleri ve II. Dünya Savaşı konulu filmleriyle meşhur oldu.

GÜNDE 5 PAKET SİGARA İÇİYORDU

Çeşitli türlerde, biyografilerde, romantik komedilerde, polis dramlarında ve başka pek çok tarzda filmde oynayan Amerikalı aktör, haşin ve bireyci bir erkeklik örneği oluşturarak kalıcı bir Amerikan ikonu haline geldi. The Alamo filminin çekimleri sırasında günde 5 paket sigara içen ünlü ikon, kariyerinin başlangıcında bazı rolleri alabilmek için farklı bir yürüme şekli öğrendi. 11 Haziran 1979'te mide kanserinden ölen John Wayne'nin ölüm sebebi sigara ve Utah'taki nükleer çalışmalar olarak görülüyor.

JOHN WAYNE SENDROMU

John Wayne ile aynı adı taşıyan sendromun diğer da adı deve kuşu sendromudur. Sendrom, evden uzak yaşayan erkeklerde kadınlara nazaran daha erken ölüm oranına sahip olmasıdır. Kovboy filmleri yıldızı olan Wayne'e nazaran isim alan sendromun sebepleri arasında sağlıksız beslenme, yeterince egzersiz yapmama ve stresli yaşam var.