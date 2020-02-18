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John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan John Wick 2 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen John Wick 2 filmi hakkında John Wick 2 konusu, John Wick 2 özeti ve John Wick 2 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte John Wick 2 filminin detayları…

18.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:19

John Wick 2 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan John Wick 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği John Wick 2 konusu nedir, John Wick 2 oyuncuları kimler ve John Wick 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

JOHN WİCK 2 FİLMİNİN ÖZETİ

İntikam aleviyle yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdit altında olmasıyla Wick emeklilikten geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulur.

JOHN WİCK 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Chad Stahelski

Oyuncular : Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!

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