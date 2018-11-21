21 Kasım 2018, 16:54
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John Wick 3: Parabellum Filmi

John Wick 3: Parabellum Filmi

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John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir.


Yönetmen: Chad Stahelski
Senaryo: Derek Kolstad
Oyuncular: Keanu Reeves, Jason Mantzoukas, Halle Berry, Asia Kate Dillon, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Lance Reddick, Robin Lord Taylor, Hiroyuki Sanada, Mark Dacascos, Yayan Ruhian, Kay Day, Robbie DeRaffele, Faith Logan, Randall Duk Kim, Inna Muratova, Dana Schick, Stefaniya Makarova, Courtney Gonzalez, Roger Yuan, Tiger Hu Chen, Anthony Padilla, Marmee Regine Cosico, Kristoffe Brodeur, Suzanne LaChasse, John DiRenzo
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: John Wick: Chapter 3
Yapımcı Firma: Lionsgate
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 17.05.2019

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21 Kasım 2018 Çarşamba 16:54