John Wick 3: Parabellum Filmi

John Wick
iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental
Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York
City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir. Yönetmen:
Chad Stahelski Senaryo:
Derek Kolstad Oyuncular: Keanu Reeves
, Jason Mantzoukas, Halle Berry
, Asia Kate Dillon, Ian McShane, Laurence Fishburne
, Anjelica Huston, Lance Reddick
, Robin Lord Taylor, Hiroyuki Sanada, Mark Dacascos
, Yayan Ruhian, Kay Day, Robbie DeRaffele, Faith Logan, Randall Duk Kim, Inna
Muratova, Dana Schick, Stefaniya Makarova, Courtney Gonzalez, Roger Yuan, Tiger Hu Chen, Anthony Padilla, Marmee Regine Cosico, Kristoffe Brodeur, Suzanne LaChasse, John DiRenzoFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
John Wick: Chapter 3Yapımcı Firma:
LionsgateYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
17.05.2019John Wick 3: Parabellum Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Bentley Continental,John Wick
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:54