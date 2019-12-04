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John Wick: Chapter 4 Filmi

John Wick: Chapter 4 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. John Wick: Chapter 4 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58John Wick: Chapter 4 Filmi
John Wick film inin dördüncü devam halkası olan film de köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceraları anlatılıyor. John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor.


Yönetmen:Derek Kolstad
Senaryo:Derek Kolstad
Oyuncular:Keanu Reeves
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:John Wick: Chapter 4
Yapımcı Firma:Chantier Films
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Chantier Films
Vizyon Tarihi:21.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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