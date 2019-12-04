John Wick: Chapter 4 Filmi

John Wick film
inin dördüncü devam halkası olan film
de köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceraları anlatılıyor. John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçiyor.Yönetmen:
Derek Kolstad Senaryo:
Derek Kolstad Oyuncular:
Keanu ReevesFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
John Wick: Chapter 4Yapımcı Firma:
Chantier FilmsYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
21.05.2021 John Wick: Chapter 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.