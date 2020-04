John Wick Hex, PlayStation 4 için de Duyuruldu

Bithell Games tarafından geliştirilen ve Good Shepherd Entertainment tarafından da yayınlanan John Wick Hex, 8 Ekim 2019 tarihinde PC (Epic Games Store) üzerinden satışa sunulmuştu. Büyük beğeni toplayan oyun, 5 Mayıs 2020 tarihinde PlayStation 4 için de satışa sunulacak.Tasarımcılığı Mike Bithell tarafından yapılan John Wick Hex, film serisinin arkasındaki ekip ile gerçekleştirilen ortak çalışma ile geliştirilmişti. Serinin evrenini de geliştiren John Wick Hex, aynı John Wick gibi düşünmenizi sağlayacak olan hızlı tempolu ama strateji odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Cephaneni sınırlı olduğu ve gerçekçi bir şekilde simüle edildiği için, şarjörü dolduracağınız zamanı iyi ayarlamalı ve bulacağınız silahlardan da sonuna kadar istifade etmek durumundasınız. Buna ek olarak hem kararlarınızı hızlı vermeniz hem de bu kararın sonucunda gerçekleştireceğiniz eylemleri ve size geri dönüşlerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.Eğer senaryo boyunca iyi bir performans sergileyerek ilerlerseniz, bunun sonucunda yeni silahlar, yeni kıyafetler ve yeni mekanlara erişim sağlayabileceğiniz kilitleri açabileceksiniz. Açtığınız her silahın da uygulayabileceğiniz taktiklere ve oynayış stilinize doğrudan etki edebildiğini de söyleyeyim.Bithell Games, John Wick Hex oyununu Dualshock 4 için yeniden tasarlamak adına Ant Workshop iş birliğinde bulunmuş. Bununla ilgili olarak yayınlanan basın bildirisinde Good Shepherd Entertainment, "Wick'in her hareketi ve yeteneği karakterinizin kendisi kadar seri bir şekilde parmak uçlarınızda olacak." diyor.Son olarak John Wick Hex, PC dışında PlayStation 4 için duyurulmuş olmasına rağmen aslında ESRB tarafından Switch ve Xbox One için de derecelendirilmişti. Ne var ki şu an bu iki platform için resmi olarak söylenmiş bir şey bulunmuyor.

Kaynak: Tamindir