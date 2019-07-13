13.07.2019 16:01
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Johnny Hamilton, Darüşşafaka Tekfen'de

Johnny Hamilton, Darüşşafaka Tekfen

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, pivot Johnny Hamilton'ı transfer etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, pivot Johnny Hamilton'ı transfer etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl profesyonelliğe adım atan Trinidad ve Tobago doğumlu 25 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Darüşşafaka Tekfen forması giyeceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trinidad Tobago doğumlu 25 yaşındaki Hamilton pivot pozisyonunda oynuyor. Üniversite kariyerini 3 farklı takımda geçiren 2.13 boyundaki pivotumuz, 2018 yılında profesyonel olmaya karar verdi. 2018 yazında Detroit Pistons'ın yaz ligi kadrosunda kendine yer bulan oyuncumuz, sezonu Pistons'ın G-League'deki takımı olan Grand Rapids Drive'da geçirdi. 49 maçta görev alan Hamilton, maç başına 11.2 sayı, 8.7 ribaund, 2.4 blok ve 1.3 asist ortalamalarıyla takımının G-League play-off'larına kalmasında önemli bir rol oynadı. Trinidadlı yeni transferimize Daçka formasıyla önümüzdeki sezonki ilk Avrupa macerasında başarılar diliyoruz."


- İstanbul
Kaynak: DHA
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor

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