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Johnson'dan "Anneler Günü ziyaretlerini erteleyin" çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını nedeniyle Anneler Günü'nde yapılacak olan ziyaretlerin askıya alınması gerektiğini belirtti.

22.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:25
Johnson'dan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını nedeniyle Anneler Günü'nde yapılacak olan ziyaretlerin askıya alınması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson, bu sabah basına yaptığı açıklamada, İngiltere'de bugün kutlanan Anneler Günü için halka uyarıda bulundu. Johnson, "Anneler Günü bizler için önemli bir gün, fakat bugünlerde sevdiklerimizi ziyaret etmeyi ertelememiz gerekiyor. Eğer insanlar dışarıya çıkıp bu virüsün yayılmasına daha çok sebep olursa sağlık hizmeti veren noktalar ne yazık ki kapasitenin üstüne çıkmak durumunda kalacak. Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) daha kontrollü çalışması için insanların daha dikkatli davranmaları gerekiyor" dedi.

Son alınan kararla ülkedeki bar, restoran ve eğlence yerlerinin kapatıldığını söyleyen Johnson, "Bu yüzden sokağa çıkıp fiziksel temaslarda bulunmak yerine sevdiklerimizi görüntülü aramamız, virüsü onlara bulaştırmamak adına önemli" şeklinde konuştu.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Boris Johnson, Anneler Günü, İngiltere, Güncel

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