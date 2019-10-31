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Johnson'dan en geç 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirme vaadi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin seçimi kazanması durumunda 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirme sözü verdi.

31.10.2019 18:44Johnson'dan en geç 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirme vaadi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin seçimi kazanması durumunda 31 Ocak'ta Brexit'i gerçekleştirme sözü verdi.
Johnson, seçim kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada, Brexit'in, bugün gerçekleşmesi gerekirken parlamentoda anlaşma sağlanamaması nedeniyle üç ay ertelenmek zorunda kaldığına işaret etti.
Parlamentonun Brexit'e izin vermek istemediğini, çok sayıda parlamenterin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığa karşı olduğunu savunan Johnson, 12 Aralık'ta kazanmaları durumunda "fırına verilmeye hazır anlaşmayı" geçireceklerini söyledi.
Johnson, "Bize oy verirseniz programımızı geçireceğiz. Çünkü söylediğim gibi (anlaşma) fırına verilmeye hazır. Böylece gelecek yılın ocak ayında mutlak olarak (AB'den) ayrılabiliriz." dedi.
İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit konusunda anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisinin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim yapılması kararı alınmıştı.
29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, önce 22 Mayıs, ardından da 31 Ekim'e ertelenmişti.
Johnson, anlaşmasız ayrılığı önlemek için parlamentoda kabul edilen yasalar gereği AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur kalmış ve Brüksel de Brexit'i 31 Ocak 2020'ye erteleme kararı almıştı.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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