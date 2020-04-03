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Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim

İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

03.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:33
Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim

İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım" dedi.

VİRÜSÜ YENMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ

"Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz" diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyararak, "Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar" çağrısını yaptı.

Görüntü Dökümü

-Boris Johnson konuşuyor

-Boris Johnson detay


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Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haberler

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