Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim

İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

03.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:51
Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim

İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım" dedi.

VİRÜSÜ YENMEK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ

"Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz" diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyararak, "Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar" çağrısını yaptı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haberler
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haberler
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD’de Demokrat Senatör’den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haberler
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir

Son Dakika Dünya Haberleri

17:10: Bulgaristan?da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haberler 17:10: İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu - Haberler 17:09: Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında - Haberler 17:06: Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi - Haberler 17:04: Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu