Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim
? İngiltere Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.
03.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
'Virüsü yenmek için sürekli çalışıyoruz' diyen Johnson havaların güzelleşmesiyle birlikte herkesi evde kalması konusunda uyararak, 'Evde kal, NHS'imizi (Ulusal Sağlık Servisi) koru, hayat kurtar' çağrısını yaptı.- İngiltere
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Kaynak: DHA
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Dünya