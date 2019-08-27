Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir mahkeme, bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı için ilaç şirketi Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar ceza verdi.

Şirket kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Savcılar şirketin ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığını savunuyor ve Johnson & Johnson için "opioid elebaşı" ifadelesini kullanıyordu. Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor.

Bu dosya, Johnson & Johnson ve diğer opioid bazlı ağrı kesici üreticileri ile dağıtıcılarına karşı açılan binlerce davanın ilkiydi.

Oklahoma eyaleti bu yıl OxyContin adlı ilacın üreticisi Purdue Pharma ile 270 milyon, bir diğer ilaç üreticisi olan Teva Pharmaceutical ile de 85 milyon dolarlık anlaşmaya vardıktan sonra davaların sürdüğü tek şirket Johnson & Johnson kalmıştı.

Yargıç Thad Balkman savcıların, şirketin bağımlılık yapıcı ağrı kesicilerin yanıltıcı bir şekilde reklamını yaparak kamu zararına yol açtığına hükmetti.

Şirketten alınacak para, opioid bağımlılarının tedavisinde kullanılacak.

Ekim'e kadar 2 bin dava

Tarafların bir anlaşmaya varamaması durumunda eyalette Ekim ayına kadar 2 bin dosyanın daha mahkemesi görülecek.

Bu ilaçların ABD genelinde 1999-2017 arasında aşırı dozdan 400 bin ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

Johnson & Johnson ise ilaçlarının reklamlarını doğru bir şekilde yaptığını, reklamda kullanılan ifadelerin bilimsel temelinin olduğunu ve ürettiği Duragesic ve Nucynta ilaçlarının eyalet genelinde satılan opioid bazlı ağrı kesicilerin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söylüyor.

Şirketin avukatları, savcılığın kamu zararı yasasını da "radikal bir şekilde" yorumladığını öne sürüyor.